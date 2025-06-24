Экс-сотрудников ГИБДД Сургута отправили в колонии за взятки на 200 тыс. рублей

Городской суд Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) отправил в колонии строгого режима за получение взяток на 200 тыс. руб. двух бывших сотрудников городской ГИБДД, сообщили в прокуратуре ХМАО.

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Экс-автоинспекторов судили по п. «а» ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст. 292 УК РФ УК РФ (служебный подлог). Одному суд назначил восемь лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 млн руб., второму — семь лет два месяца со штрафом 500 тыс. руб. Их лишили званий, также им запрещено в течение четырех лет работать в правоохранительных органах.

Суд установил, что в 2022 году полицейские на постоянной основе незаконно получали деньги от водителей за то, чтобы их не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. В материалы административных дел автоинспекторы вносили недостоверные сведения.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее прокуратура Югры направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников полиции Нижневартовска, обвиняемых в превышении должностных полномочий и получении взяток от мигрантов за непривлечение к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ.

Ирина Пичурина