В Нижневартовске будут судить экс-полицейских за взятки от мигрантов

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников полиции Нижневартовска, обвиняемых во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ведомства.

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По версии следствия, в 2023-2024 годах обвиняемые, работая в отделе полиции, получили взятки в размере 100 тыс. руб. от иностранных граждан за непривлечение к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ.

Они незаконно освобождали от ответственности мигрантов, доставленных в полицию за нарушение миграционного законодательства и фальсифицировали доказательства по административным делам. Кроме того, один из обвиняемых похитил огнестрельное оружие, изъятое у гражданина.

Бывшие полицейские обвиняются по статьям пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение оружия) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полина Щуцкая