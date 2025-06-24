В Челябинске вновь ищут подрядчика для строительства дамбы на реке Миасс

Управление капитального строительства администрации Челябинска в четвертый раз объявило тендер на строительство защитных дамб на левом берегу реки Миасс. Начальная стоимость контракта не изменилась — 552 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Тендер объявлен 23 июня. Подрядчику необходимо выполнить первый и второй этапы строительства защитной дамбы. Согласно техзаданию, сооружения появятся на участках от Свердловского проспекта до улицы Энгельса, а также от Энгельса до улицы Косарева. Общая протяженность дамбы составит 842,5 м. Она предназначена для защиты берега реки Миасс от затопления во время паводка.

Заявки на участие в тендере принимают до 1 июля. Подрядчика определят 3 июля.

Предыдущие три тендера провели в августе и октябре 2024-го, а также в июне этого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», торги не состоялись из-за отсутствия заявок. На аукционах в прошлом году стоимость контракта оценивалась в 535 млн и 494 млн руб.

Ольга Воробьева