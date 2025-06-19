В Челябинске не состоялись третьи торги на строительство дамбы на реке Миасс

Третий аукцион на строительство защитной дамбы на берегу реки Миасс в Челябинске признан несостоявшимся. На участие в торгах снова не поступило ни одной заявки. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Аукцион с начальной ценой 552 млн руб. был объявлен 11 июня. Согласно техническому заданию, необходимо построить защитные сооружения на левом берегу реки Миасса на участках от Свердловского проспекта до улицы Энгельса, а также от Энгельса до улицы Косарева. Их общая протяженность составит 842,5 м. Дамбы предназначены для защиты берега реки Миасс от затопления во время паводка.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», управление капитального строительства Челябинска пыталось найти подрядчика для строительства дамбы в августе и октябре 2024 года, но на аукционы не поступило ни одной заявки. Начальная цена контракт на осенних торгах составляла 494 млн руб.