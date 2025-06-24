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Коммерсантъ FM
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Богомаз: рухнувший на поезд мост в Брянской области весил 800 тонн

Мост, при подрыве рухнувший на пассажирский поезд в Брянской области, весил почти 800 тонн, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. В результате ЧП погибли семь человек, 165 пострадали.

«Это нужно было все разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе... в течение дня сделали колоссальную работу... Восстановили полотно, которое было также разрушено»,— сообщил господин Богомаз в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.

Инцидент произошел в ночь на 1 июня в Выгоничском районе области. Автомобильный мост упал на проходивший под ним пассажирский поезд, который шел из Климова в Москву. Состав сошел с рельсов. СКР квалифицировал подрыв как теракт. В ведомстве заявили, что заказчик уже известен, ведется поиск исполнителей.

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Ремонтный поезд на месте трагедии

Ремонтный поезд на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Ремонтный поезд на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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