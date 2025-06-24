Богомаз: рухнувший на поезд мост в Брянской области весил 800 тонн

Мост, при подрыве рухнувший на пассажирский поезд в Брянской области, весил почти 800 тонн, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. В результате ЧП погибли семь человек, 165 пострадали.

«Это нужно было все разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе... в течение дня сделали колоссальную работу... Восстановили полотно, которое было также разрушено»,— сообщил господин Богомаз в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.

Инцидент произошел в ночь на 1 июня в Выгоничском районе области. Автомобильный мост упал на проходивший под ним пассажирский поезд, который шел из Климова в Москву. Состав сошел с рельсов. СКР квалифицировал подрыв как теракт. В ведомстве заявили, что заказчик уже известен, ведется поиск исполнителей.

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».