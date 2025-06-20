СКР: заказчик терактов под Брянском и Курском известен, поиск исполнителей идет

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил в ходе общения с журналистами в Минске, что исполнители терактов на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях еще не установлены. При этом он назвал очевидной фигуру заказчика.

Господин Бастрыкин поделился версией, что теракты в приграничье были инициированы спецслужбами Украины. «Совершенно очевидно, что этот теракт подготовлен спецслужбами Украины,— сказал глава СКР.— Заказчик понятен, осталось только найти исполнителя».

31 мая на перегоне Выгоничи—Пильшино в Брянской области над путями был подорван автомобильный мост. Он обрушился на движущийся пассажирский поезд. Погибли 7 человек, более 100 пострадали. Той же ночью был взорван железнодорожный мост между станциями Остапово и Михайловский Рудник в Курской области. В результате с рельсов сошел тепловоз, пострадали машинист и его помощник. СКР квалифицировал оба подрыва как теракты.

Подробнее о ходе расследования — в материале «Отложенные взрывы».

Степан Мельчаков