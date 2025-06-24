Суд в Краснодаре прекратил дело о хищении 92 млн у Надежды Цапок

Октябрьский районный суд Краснодара прекратил уголовное дело в отношении Руслана Шнахова и Михаила Урвачева, которых обвиняли в хищении 92 млн руб. со счета Надежды Цапок, матери лидера кущевской ОПГ Сергея Цапка. Как сообщил «Ъ» адвокат Владимир Резников, представлявший интересы одного из обвиняемых, производство по делу было завершено в связи с истечением срока давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства на арестованном счете Надежды Цапок в «Россельхозбанке» были связаны с деятельностью ее компании «Артекс-Агро» и, по версии следствия, в 2014 году были переведены в пользу предпринимателя Руслана Шнахова в результате схемы с уступкой права требования. Сделка сопровождалась юридическим оформлением, в котором принимал участие адвокат Михаил Урвачев. Организатором схемы, по данным следствия, выступала экс-судья Светлана Мартынова. Позднее она была признана виновной в мошенничестве, но в 2024 году освобождена досрочно по состоянию здоровья.

Попытка взыскания указанной суммы через суд не увенчалась успехом — решение Ленинского суда Краснодара 2014 года было отменено апелляцией. Также суд отказал потерпевшим по делу банды Цапков в исках к «Россельхозбанку» о возмещении ущерба.