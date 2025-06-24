Стефан Милич перейдет из «Черноморца» в белградский «Партизан»

24-летний полузащитник Стефан Милич покинет состав «Черноморца» и продолжит свою карьеру в столице Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе новороссийского клуба.

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Хавбек перешел в «Черноморец» в зимнее трансферное окно 2025 года из черногорского клуба «Дечич». В составе новороссийцев Стефан Милич провел 12 матчей, в одном из которых отдал голевую передачу под победный мяч в игре против «Сокола».

Это первый международный трансфер «Черноморца» за последние 25 лет. Ранее в иностранную лигу перебирались лишь Максим Левицкий (2000-й год, в «Сент-Этьен»), Владимир Бут (1995-й год, в дортмундскую «Боруссию») и Сергей Бурдин (1996-й год, в корейский «Юконг»).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Черноморец» возглавит экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин.

По итогам сезона в Первой лиге «Черноморец» занял третью строчку в таблице и попал в стыковые матчи за право выхода в Российскую Премьер-Лигу. Однако клуб не получил лицензию «РФС 1» из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям Премьер-лиги и не смог побороться за путевку в РПЛ.