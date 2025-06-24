Минобороны: над Черноземьем за ночь сбили 16 беспилотников

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 20 беспилотников, в том числе 16 над Черноземьем. 14 БПЛА сбили над Курской областью, по одному — над Белгородской и Орловской. Об этом сообщили в Минобороны.

Белгородские и орловские власти пока не прокомментировали атаки, оперштаб Курской области подтвердил данные оборонного ведомства.

В Белгородской области с 6:08 действует опасность атаки БПЛА, ночью она не объявлялась. В Курской области такой режим ночью не вводился.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 7:51 сообщил о сбитом над облцентром беспилотнике, а в 9:25 — о нескольких дронах, уничтоженных в центре и на востоке региона. С 6:15 в области действует опасность атаки БПЛА.

UPD: орловский губернатор Андрей Клычков рассказал, что в результате ночной атаки последствий не обнаружено.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова