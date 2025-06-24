Аэропорты Тамбова, Пензы и Саратова приостановили работу

Аэропорт Тамбова (Донское) временно не принимает и не отправляет рейсы в связи с введением ограничений. Аналогичные меры действуют для аэропортов Пензы и Саратова (Гагарин), сообщили в Росавиации.

Как пояснили в ведомстве, работа авиагаваней приостановлена «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

В ночь на вторник ограничения вводились для московских аэропортов Внуково и Шереметьево. Власти Москвы и Подмосковья позднее сообщили об атаке беспилотников.