Жители вернулись в многоэтажку в Красногорске, в которую попал беспилотник

Почти все жители дома на улице Народного ополчения в Красногорске, в который минувшей ночью попал беспилотник, вернулись в свои квартиры. Владельцы поврежденной пожаром жилплощади временно размещены в гостинице.

«Оказываем им всю необходимую помощь»,— сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

Ранее чиновник рассказал, что беспилотник попал в квартиру на 17-м этаже здания. Возгорание на площади около 20 кв. м было быстро ликвидировано. Также было повреждено остекление на 16-м и 17-м этажах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что с места происшествия были госпитализированы два человека. Мужчина получил осколочные раны руки и ноги, угрозы для его жизни нет. Также врачи забрали для обследования беременную женщину с острой реакцией на стресс.