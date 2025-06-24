В Крымске помогли приезжей из Мурома, ошибочно признанной умершей

Крымская межрайонная прокуратура добилась восстановления прав жительницы Владимирской области, ошибочно признанной умершей. В надзорное ведомство женщина обратилась с заявлением после того, как получила сведения о внесении в государственный реестр актов гражданского состояния записи о ее смерти, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что в декабре 2024 года в морг Крымской центральной районной больницы был доставлен труп женщины, личность которой сотрудники районного отдела МВД определили неверно. Из-за совпадения анкетных данных умершую ошибочно идентифицировали как жительницу Мурома. На основании этих сведений в январе 2025 года отдел ЗАГС Крымского района зарегистрировал акт о смерти женщины 1972 года рождения.

Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием признать актовую запись недействительной. Суд удовлетворил требование и обязал орган ЗАГС аннулировать соответствующую запись, решение вступило в силу и было немедленно исполнено.

Виновный сотрудник правоохранительных органов привлечен к дисциплинарной ответственности. Дополнительно прокуратурой инициирована процессуальная проверка по признакам халатности (ст. 293 УК РФ), ее проведение поставлено на контроль.

Вячеслав Рыжков