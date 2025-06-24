Экс-главу компании на Урале принудили к работам за нападение на журналистов

Суд в Екатеринбурге назначил два года принудительных работ 38-летнему бывшему генеральному директору одной из компаний за нападение на журналистов, сообщили в прокуратуре Свердловской области и в СКР региона. Он также пытался скрыться от суда и был объявлен в федеральный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с насилием над журналистом, уничтожением и повреждением имущества).

Инцидент произошел 2 февраля 2023 года. Следствие установило, что два сотрудника СМИ «Контроль» пришли в офис компании в БЦ «Основа-центр» для подготовки репортажа о проблемной ситуации в структуре предприятия. Журналистов в офисе встретил гендиректор и потребовал прекратить съемку, несмотря на то, что она велась законно, а он знал, что перед ним работники СМИ. Получив отказ, он начал их выталкивать, а потом нанес им телесные повреждения, в том числе ударил по голове и ударил ногами и руками по телу. Была сломаны фотоаппарат, микрофон, повреждена аппаратура для приема и передачи звука, журналисты получили ушибы.

Обвиняемый вину не признал, сказав, что не знал, что потерпевшие являются журналистами, но возместил сумму ущерба на сумму свыше 100 тыс. руб. В ходе судебного рассмотрения он скрылся от суда и с января 2024 года был объявлен в розыск в Турции, но в апреле 2025 года его нашли в Смоленской области и взяли под стражу. Орджоникидзевский районный суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы, но его заменили на работы с удержанием 10% зарплаты осужденного в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее полиция задержала в Екатеринбурге за нападение на журналистку федерального СМИ работников кафе, на которое несколько раз жаловались местные жители. Инцидент произошел в Верх-Исетском районе 8 июня, работники заведения нанесли ей телесные повреждения.

Ирина Пичурина