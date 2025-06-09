В Екатеринбурге задержали работников кафе за нападение на журналистку

Полиция задержала в Екатеринбурге за нападение на журналистку федерального СМИ работников кафе, на которое несколько раз жаловались местные жители, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено главой пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерием Горелых Фото: предоставлено главой пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерием Горелых

Инцидент произошел в Верх-Исетском районе в воскресенье, 8 июня. Журналистка по заданию редакции готовила материал о работе кафе, но работники заведения нанесли ей телесные повреждения. После этого на вызов приехали полицейские и доставили напавших в отдел полиции №9. «В отношении подозреваемых составлены административные материалы, владелец точки общепита помещен под стражу. Потерпевшая направлена для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненных ей травм. На основания материалов проводимой проверки и результатов СМЭ будет принято решение в соответствии с действующим законодательством нашей страны»,— рассказал полковник Горелых.

Ранее в Екатеринбурге вступил в силу приговор Эраджу Джиянову, которому суд назначил два года лишения свободы в колонии общего режима за нападение на журналистов телеканала «Крик-ТВ». Его судили по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов , соединенное с насилием над журналистом либо с повреждением или уничтожением его имущества).

Ирина Пичурина