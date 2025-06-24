Шестеро пострадавших в ДТП с «Газелью» в Ессентуках выписаны из больницы

В Ессентуках из семи доставленных в больницу после ДТП с пассажирской «Газелью» в стационаре остается одна пациентка — пенсионерка с переломом ребра. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Владимир Крутников.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ», маршрутное такси №112 перевернулось после столкновения с автомобилем такси, шесть пассажиров обратились за медицинской помощью. Позже их число выросло до семи.

По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество автомобилю, который двигался по главной дороге, – от удара автобус перевернулся.

По факту ДТП СУ СК по Ставропольскому краю начата проверка.

Наталья Белоштейн