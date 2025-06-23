СК изучит проверит транспортных услуг в Ессентуках после ДТП

Следователи проверят информацию из СМИ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту дорожно-транспортного происшествия в Ессентуках. Об этом сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси шесть пассажиров обратились за медицинской помощью. По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество автомобилю, который двигался по главной дороге, – от удара автобус перевернулся.

Константин Соловьев