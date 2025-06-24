На железной дороге в Свердловской области пройдут антитеррористические учения

В течение двух дней, с 24 по 26 июня, в Каменске-Уральском и Богдановиче оперштаб Свердловской области проведет антитеррористические учения. Они состоятся на объектах железнодорожного транспорта, передает близкий к ФСБ Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

До вечера 26 июня сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления будут отрабатывать действия по предотвращению терактов и минимизации их последствий. «Пресс-служба УФСБ России по Свердловской области убедительно просит местных жителей и гостей сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и при необходимости оказывать содействие силам правопорядка»,— сказано в сообщении.

Напомним, в прошлом году Центральный окружной военный суд назначил 23 и 22 года лишения свободы соответственно 36-летним Григорию Истомину и Ивану Симонову из Нижнесергинского района Свердловской области по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ (покушение на совершение теракта и совершение теракта группой лиц по предварительному сговору). Суд установил, что осужденные подожгли релейные шкафы и планировали совершить поджог железнодорожной инфраструктуры Свердловской железной дороги.

Ирина Пичурина