Силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА над российскими регионами

В течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 14 украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, два БПЛА сбиты над Московской областью, по одному дрону — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

В Москве на фоне атаки БПЛА приостановили работу аэропорты Внуково и Шереметьево. Обломки одного из сбитых дронов попали в многоэтажный дом в подмосковном Красногорске. Из дома госпитализировали беременную женщину. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что обошлось без жертв и разрушений на земле. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.