Более 300 кг мясной продукции изъяли из красноярских магазинов «Светофора»

В Красноярском крае по итогам мая 2025 года в торговых точках ООО «Торгсервис 324» сети «Светофор» были проведены 17 внеплановых проверок. В ходе надзорных мероприятий выявлена продукция с истекшим сроком годности, неизвестного происхождения и без маркировки производителя, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В отношении должностных лиц и юрлица возбуждено 14 дел об административном правонарушении. Из торговых точек специалисты Россельхознадзора изъяли 305 кг некачественной животноводческой продукции, которая была уничтожена.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине февраля этого года в 30 магазинах сети «Светофор» на территории края были выявлены нарушения. Россельхознадзор обнаружил продукцию без маркировки, ветеринарных сопроводительных документов, с истекшим сроком годности, а также с нарушением прослеживаемости.

Алекснадра Стрелкова