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Красноярская сеть дискаунтеров «Светофор» сокращает число магазинов

Количество действующих магазинов одной из крупнейших российских торговых сетей из Красноярска «Светофор», сокращается. За два месяца — декабрь и январь — их общее число снизилось почти на 10% до 2,2 тыс. точек, подсчитали в «Infoline-аналитике».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Выручка сети по итогам 2024 года, согласно предварительным подсчетам, сократилась на 5%, до 379,6 млрд руб. Это происходит на фоне роста оборотов других крупных ритейлеров. Например, у X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») в прошлом году он вырос на 24,2%, до 3,9 трлн руб. «Лента» увеличила на 44,2%, до 888,3 млрд руб.

Как отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, одной из причин закрытия магазинов являются действия регулятора и проверка деятельности компании. В рамках ветеринарного контроля в январе ведомство выявило нарушения и выдало предостережения 60 «Светофорам» в Ростовской, два в Московской, по одному в Новгородской и Вологодской областях.

Сеть супермаркетов-дискаунтеров «Светофор» основана в 2009 году Сергеем и Андреем Шнайдерами. Первый магазин был открыт в Красноярске. Сегодня сеть присутствует в России, Казахстане и Белоруссии.

Лолита Белова

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