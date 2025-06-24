Глава «Ростеха» предложил отказаться от задачи «догнать и перегнать» Запад

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов призвал преодолеть имидж России как «страны-бензоколонки» через технологический суверенитет. В авторской колонке для РБК он заявил, что будущее — за экономикой с высокой добавленной стоимостью, а не за сырьевым экспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Расхожий стереотип следует разбить о сильную, развитую экономику, максимально независимую от внешних игроков»,— подчеркнул промышленник, обозначив горизонт в 15 лет.

Ключевым барьером господин Чемезов назвал дороговизну кредитов: средняя рентабельность промышленных предприятий по EBIT (4%) в разы ниже ставок по займам. За 11 лет ставка кредитования составила 10,6% годовых при рентабельности обрабатывающей промышленности в 6,3%. «Деньги, по сути, стоят для промышленности больше, чем они могут позволить ей заработать»,— констатировал он. Это уже привело к заморозке проектов, включая три из пяти запланированных «зеленых» ТЭЦ на мусоре.

Приоритетом глава «Ростеха» считает «подрывные инновации» (ИИ, квантовые технологии), где Россия конкурирует наравне с Западом. Для прорыва нужны «длинные» деньги: господин Чемезов призвал снизить ключевую ставку, указав, что госсубсидии — пока единственный адекватный инструмент поддержки.

Отдельный блок посвящен кадрам. «Человек труда — инженер, конструктор, рабочий» должен стать героем дня, по мнению главы «Ростеха». Для этого потребуется перестройка образования под запросы промышленности. «Ростех» фиксирует рост интереса школьников к математике, физике и IT, но приток молодежи в отрасль пока недостаточен.

Что глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил о качестве западной бронетехники — в материале «Ъ».