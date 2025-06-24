Число продаж туров в ОАЭ и Египет снизилось из-за ситуации на Ближнем Востоке

За неделю продажи туров в ОАЭ в России сократились более чем на 30%, в Египет — на 9% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, ситуация может еще больше усугубиться с ограничением полетов в Катар и Кувейт.

По данным «Слетать.ру», в период с 16 по 22 июня спрос на организованные туры в ОАЭ на текущее лето сократился на 38% к прошлой неделе (9–15 июня).

Аналитики также зафиксировали снижение интереса путешественников к Египту за аналогичный период на 9,1%. Собеседник «Ъ» в одном из крупных туроператоров говорит о снижении спроса на страну на 30%.

В сервисе «Островок» также зафиксировали рост числа отмен сделанных ранее бронирований, хотя, как отметили представители, массового характера они не носят. Но возможно, на фоне свежих новостей показатель еще подрастет, пояснил представитель «Островка».

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристы облетают Восток».