Reuetrs: Иран принял предложение США о прекращении огня

Иран согласился с предложением США о прекращении огня в конфликте с Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Ранее телеканал CNN сообщал, что Иран не получал мирных предложений.

По словам собеседника агентства, премьер-министр Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани заручился согласием Тегерана на предложение США о прекращении огня во время телефонного разговора с иранскими официальными лицами. Разговор состоялся после ударов Ирана по авиабазе США в Катаре.

Как отметил источник агентства, президент США Дональд Трамп сообщил эмиру Катара, что Израиль согласился на прекращение огня, и попросил Доху помочь убедить Тегеран также принять соглашение о прекращении огня.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о прекращении огня. По его словам, оно должно вступить в силу через шесть часов, а через 24 часа можно будет объявить об «официальном окончании войны».