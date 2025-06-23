Руководитель «Ростова без наркотиков» Станислав Горяинов умер после избиения

В Ростове-на-Дону погиб руководитель областной общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов. Причиной смерти стали травмы, полученные в результате нападения неизвестных, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Горяинов

Фото: Страница Станислава Горяинова во Вконтакте Станислав Горяинов

Фото: Страница Станислава Горяинова во Вконтакте

По словам собеседников издания, господин Горяинов вечером 21 июня вышел из дома на улицу, чтобы поговорить с неизвестными. Обратно он вернулся «весь избитый» и ночью умер, сообщил источник. Издание пишет, что Станислава Горяинова похоронят на Северном кладбище 26 июня.

«Ростов без наркотиков» был учрежден в 2007 году. Организация практиковала взаимодействие людей, сумевших побороть зависимость, с теми, кто впервые обратился за помощью. Своим примером бывшие участники программы показывали людям, находящимся на пути к отказу, как можно побороть зависимость.

Екатерина Отрашкевич