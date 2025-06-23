Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Автобус перевернулся в Ессентуках после столкновения с такси

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси №112 и автомобиля такси произошло на пересечении улиц Горького и Гоголя в Ессентуках. Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Владимир Крутников.

Фото: Telegram-канал Владимира Крутникова

Фото: Telegram-канал Владимира Крутникова

В результате столкновения маршрутное такси перевернулось. Известно, что в маршрутном такси находилось 10 пассажиров, из них шесть человек обратились за медицинской помощью.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — отметил Владимир Крутников.

Константин Соловьев

Новости компаний Все