Автобус перевернулся в Ессентуках после столкновения с такси

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси №112 и автомобиля такси произошло на пересечении улиц Горького и Гоголя в Ессентуках. Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владимира Крутникова Фото: Telegram-канал Владимира Крутникова

В результате столкновения маршрутное такси перевернулось. Известно, что в маршрутном такси находилось 10 пассажиров, из них шесть человек обратились за медицинской помощью.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — отметил Владимир Крутников.

Константин Соловьев