BMW стал лидером по продажам среди премиальных брендов в Петербурге в мае

В мае текущего года лучшим премиальным автомобильным брендом в Петербурге стал BMW. По объему продаж немецкая марка в последний месяц весны опередила лидеров сегмента — Exeed и Tank. При этом в отличие от китайских брендов, официальных продаж BMW в РФ сейчас нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным аналитического центра «Автомаркетолог», в мае 2025 года в Петербурге было зарегистрировано 85 новых автомобилей BMW. По сравнению с маем прошлого года рост продаж составил 31%. Объем регистраций новых автомобилей Exeed и Tank: 79 и 73 единицы соответственно.

Как уточняет Telegram-канал AutoRun SPb, самыми популярными автомобилями BMW в мае этого года оказались X3 и X6.

В последний раз по итогам одного месяца BMW становился лучшим премиальным брендом в Петербурге более трех лет назад — в марте 2022 года. Тогда марке удалось опередить Mercedes-Benz, отмечают автоэсперты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на петербургском предприятии «Автозавод АГР» начнут выпускать три модели китайской марки GAC — два кроссовера и минивэн.

Андрей Цедрик