На участке ЗСД с 25 июня ограничат движение

На ЗСД с 25 июня вводятся дорожные ограничения. Об этом жителей Петербурга предупредили в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы».

С 23:00 25 июня до шести утра 26 июня будут закрыты съезд с Витебской развязки на ЗСД в сторону севера, а также съезд с ЗСД на Витебскую развязку при движении на юг.

Кроме того, съезд с Витебской развязки на ЗСД (в сторону севера), съезд с магистрали на развязку (в южном направлении) и съезд с ЗСД на развязку в сторону Витебского проспекта будут закрыты для автомобилистов с 23:00 29 июня до 06:00 30 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дорожный ремонт перекроет движение в трех районах Петербурга с 19 июня.

Дарья Астанина