Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дорожный ремонт перекроет движение в трех районах Петербурга с 19 июня

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) проинформировала о планируемых ограничениях дорожного движения в Санкт-Петербурге, которые начнут действовать с 19 июня. Они будут введены в трех районах города, уточнили в ведомстве.

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В Адмиралтейском районе на период с 19 июня по 1 июля в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат движение транспорта по Екатерингофскому мосту.

В Курортном районе с 19 по 22 июня закроют проезд по Ермоловскому проспекту в Сестрорецке — от Малой Канонерской улицы до улицы Коммунаров. Там будут проводить реконструкцию инженерных сетей. Водителям предлагают объезжать по Морской, Малой Канонерской, Ботанической, Садовой и улице Григорьева.

В Петродворцовом районе с 19 по 20 июня для ремонта дорожного покрытия ограничат движение по Профсоюзной улице в городе Ломоносов от улицы Победы до Ораниенбаумского проспекта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в дорожном комитете напомнили об ограничениях для большегрузов на время ПМЭФ-2025.

Артемий Чулков

Новости компаний Все