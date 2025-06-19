Дорожный ремонт перекроет движение в трех районах Петербурга с 19 июня

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) проинформировала о планируемых ограничениях дорожного движения в Санкт-Петербурге, которые начнут действовать с 19 июня. Они будут введены в трех районах города, уточнили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В Адмиралтейском районе на период с 19 июня по 1 июля в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат движение транспорта по Екатерингофскому мосту.

В Курортном районе с 19 по 22 июня закроют проезд по Ермоловскому проспекту в Сестрорецке — от Малой Канонерской улицы до улицы Коммунаров. Там будут проводить реконструкцию инженерных сетей. Водителям предлагают объезжать по Морской, Малой Канонерской, Ботанической, Садовой и улице Григорьева.

В Петродворцовом районе с 19 по 20 июня для ремонта дорожного покрытия ограничат движение по Профсоюзной улице в городе Ломоносов от улицы Победы до Ораниенбаумского проспекта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в дорожном комитете напомнили об ограничениях для большегрузов на время ПМЭФ-2025.

Артемий Чулков