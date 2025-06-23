Прокуратура Крым контролирует дело о нападении льва на Олега Зубкова

Прокуратура Республики Крым поставила на контроль ход расследования уголовного дела о нападении льва на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Сейчас ведется следствие.

Нападение на Олега Зубкова произошло 22 июня во время кормления животных. Директор «Тайгана» получил укусы в области шеи и головы. Сейчас он пришел в себя после операции, по словам Эдгарда Запашного, готовится к перелету в Симферополь.

Алина Зорина