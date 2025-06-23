В результате иранских ударов по Израилю пострадали более 1,3 тыс. человек

В результате ударов Ирана по Израилю погибло 25 человек. Число людей, получивших ранения различной степени тяжести, достигло 1361, сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

По данным господина Гендельмана, среди раненых 14 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 55 — в состоянии средней тяжести. Около 15 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Из них около 11 тыс. размещены в гостиницах за счет государства, еще примерно 4 тыс. уехали к друзьям и родственникам.

Дмитрий Гендельман пишет, что в Налоговое управление Израиля поступило 36 465 заявлений о нанесении ущерба. Среди них более 29 тыс.— по поводу повреждений зданий, более 3 тыс.— о повреждении транспортных средств.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев». Страна атаковала иранские ядерные и оборонные объекты. Вечером того же дня Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3», в рамках которых атаковал Израиль дронами и баллистическими ракетами. С начала ответных действий Иран, как отметил господин Гендельман, выпустил по Израилю более 500 ракет и более 1 тыс. беспилотников.

Подробнее о том, как Израиль справляется с ответными атаками Ирана,— в материале «"Впереди трудные дни, но мы полны решимости"».

Степан Мельчаков