Ярославские сенаторы высказались о создании образовательных комплексов

В Ярославской области обсудили создание образовательных комплексов. Встреча собрала представителей власти, Общественной палаты и сенаторов Александра Русакова и Наталию Косихину. Обсуждались цели, задачи и результаты инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обсуждение создания образовательных комплексов в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Обсуждение создания образовательных комплексов в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«Мы рассказали о целях и задачах, которые ставим перед собой при создании образовательных комплексов: рост оплаты труда отдельных категорий работников образовательных учреждений и повышение качества образовательного процесса. Мы видим заинтересованность в результате, получаем обратную связь»,— отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

В регионе уже работают шесть комплексов в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском. В министерстве уверены, что объединение дало положительные результаты, и опыт решили распространить на все округа. Сенатор Александр Русаков подчеркнул, что создание образовательных комплексов открывает новые возможности.

«Не все будут довольны, это правда. Это связано и с сокращением части персонала, но все-таки у нас сейчас рынок труда позволяет найти себя. Мне кажется, что объединение усилий в текущей ситуации, когда у нас не так много дополнительных ресурсов, финансовых в том числе, позволит сконцентрировать их на преподавательской деятельности, даст больше возможностей ребенку. Вот если так получится, то это объединение, безусловно, создаст определенные плюсы»,— сказал член Совета Федерации Александр Русаков.

Как сообщили в правительтстве региона, опыт пилотных комплексов показал рост зарплат административно-управленческого и вспомогательного персонала на 45-60%. Зарплата педагогов защищена указами президента РФ и должна соответствовать средней по региону. Сокращения педагогов не планируется. Наталия Косихина добавила, что тема создания образовательных комплексов требует времени и тщательной работы.

«Считаю, что в этом деле очень важна информированность, поэтому необходимы встречи с родительским и педагогическим сообществами. Каждая школа – это сильные педагогические коллективы, своя история, традиции. И поэтому сегодня, если мы говорим об образовательных комплексах, новое, что мы предлагаем нашим детям, родителям, должно быть на высоком уровне, современном уровне, технологичном уровне, потому что время диктует свои условия»,— сказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что накануне постановления о создании образовательных комплексов подписал мэр областного центра Артем Молчанов.

Алла Чижова