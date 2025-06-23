Катар закрыл воздушное пространство в целях безопасности

Министерство иностранных дел Катара заявило, что страна закрывает воздушное пространство для обеспечения безопасности туристов и граждан. Это временная мера, отмечается в заявлении министерства, передает AP.

Сообщение было сделано на фоне угроз ответных действий со стороны Ирана и его союзников в отношении Соединенных Штатов. Авиация США нанесла удары по иранским ядерным объектам 22 июня.

В Катаре находится крупная авиабаза Аль-Удейд, на которой дислоцируются американские войска. По данным New York Times, американская разведка предупредила власти страны о возможных ответных атаках на базы США на Ближнем Востоке после ударов по Ирану.