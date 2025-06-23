На побережье Анапы не обнаружили новых выбросов мазута

Сегодня, 23 июня, волонтеры не обнаружили новых выбросов мазута на анапском побережье. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

За обстановкой на побережье сейчас следят представители Северского, Староминского, Славянского, Тбилисского районов, Сочи и Приморско-Ахтарска. Они контролируют состояние пляжей и собирают мазут в случае новых выбросов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала июня волонтеры и специалисты не обнаружили новых выбросов мазута на побережье Анапы в Краснодарском крае. Последний раз небольшие выбросы убрали на участке берега рядом с отелем «Пляжный поселок» в Анапе 27 мая.

Алина Зорина