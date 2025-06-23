Сотрудникам Конгресса США запретили пользоваться WhatsApp на служебных гаджетах

Сотрудникам Палаты представителей Конгресса США запретили использовать мессенджер WhatsApp на служебных смартфонах и других устройствах, обосновав это соображениями безопасности. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на письмо руководителя административного отдела Конгресса, разосланное сотрудникам сегодня, 23 июня. Сотрудники, на служебных гаджетах которых установлено такое приложение, должны удалить его.

«Отдел по кибербезопасности счел WhatsApp приложением с высоким уровнем риска для пользователей из-за недостаточной прозрачности того, как оно защищает данные пользователей, отсутствия шифрования данных, которые в нем хранятся, и потенциальных рисков безопасности при его использовании,— цитирует это письмо Axios.— Сотрудникам Палаты представителей не разрешается загружать или оставлять приложения WhatsApp на своих служебных устройствах, включая мобильные версии, а также версии для рабочего стола ПК или веб-браузера».

Как отмечает Axios, ранее сотрудникам Конгресса США уже запрещали использование на служебных гаджетах ряда приложений, в том числе продуктов китайской компании ByteDance (ей принадлежит TikTok). Кроме того, административный отдел ввел ограничения на использование чат-ботов и других ИИ-систем: в частности, полностью или частично запрещены модели китайской компании DeepSeek и ИИ-инструмент Microsoft Copilot. Также сотрудникам разрешено использовать только платную версию ChatGPT.

Яна Рождественская