За неделю в Черноземье произошло 153 пожара, два человека погибли

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 153 пожаров, в результате которых два человека погибли и еще как минимум трое пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 15 возгораний, из которых два произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России 19 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали 19 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошел 51 пожар. Погиб один человек, еще двое пострадало. Подразделения МЧС России 11 раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали три боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 27 пожаров. Пострадавших не зафиксировано. Подразделения МЧС России 39 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Липецкой области произошло 22 пожара. Один человек пострадал. Пожарные 11 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Орловской области зарегистрировано 26 возгораний. Один человек погиб. Подразделения МЧС России 64 раза выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 12 пожаров. Никто не пострадал. Подразделения МЧС России отреагировали на 25 дорожных происшествий.

С 9 по 15 июня в Черноземье произошло 218 пожаров, в один человек погиб и еще как минимум четверо пострадали.

Егор Якимов