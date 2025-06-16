За неделю в Черноземье произошло 218 пожаров, один человек погиб

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 218 пожаров, в результате которых один человек погиб и еще как минимум четверо пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 25 возгораний, из которых девять произошли в жилых помещениях. Пострадал один человек. Три раза пожарные тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 4,7 тыс. кв. м. Подразделения МЧС России 23 раза привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 83 пожара, в результате одного из которых пострадал человек. Подразделения МЧС России 20 раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 20 пожаров. Один человек погиб в Курске. Подразделения МЧС России 34 раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Липецкой области произошло 36 пожаров. Один человек пострадал, еще 20 эвакуировали. Пожарные 17 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Орловской области зарегистрировано 30 возгораний. Никто не пострадал. Подразделения МЧС России 54 раза выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 24 пожара. Один человек пострадал и еще десять эвакуировали при пожаре в Тамбове 9 июня. Подразделения МЧС России отреагировали на 18 дорожных происшествий.

Со 2 по 8 июня в Черноземье так же произошло 218 пожаров, в результате погибло четыре человека и еще как минимум один пострадал.