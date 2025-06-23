Дело о мошенничестве со страховками в отношении 46 нижегородцев передано в суд

В Нижнем Новгороде 46 местных жителей предстанут перед судом по делу о мошенничестве с автостраховками. Как сообщили в региональном СУ СКР, 40 человек будут судить по части 2 статьи 159.5 УК РФ (мошенничестве в сфере страхования), еще шесть — по части 4 той же статьи и по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе).

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По версии следствия, с 2020 года по 2022 год фигуранты инсценировали в Нижнем Новгороде 45 дорожно-транспортных происшествий с участием дорогих автомобилей, оформленных на номинальных владельцев. Сумма ущерба страховым компаниям превысила 12 млн руб.

Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а также в виде запрета определенных действий. В ходе предварительного следствия арестовали имущество и расчетные счета фигурантов на 3 млн руб. Дело будет рассматривать Канавинский райсуд.

Добавим, в начале июня прокуратура региона сообщала о 43 нижегородцах, которые предстанут перед судом в Канавинском районе по обвинению в аналогичных преступлениях. Там сумма ущерба оценена в 11 млн руб.

Галина Шамберина