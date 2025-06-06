Более 40 нижегородцев пойдут под суд по делу о мошенничестве со страховками

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 43 жителей региона, обвиняемых в мошенничестве с автостраховками. Об этом сообщили в ведомстве 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле обвинения, в 2019 году фигуранты организовали преступную группу для получения страховых выплат с инсценированных ими же ДТП. Как полагает следствие, они приобретали дорогостоящие в кузовном ремонте автомобили, оформляли на них страховки и регистрировали на фиктивных лиц. После этого инсценировали аварии и получали страховые выплаты. Общий объем ущерба семи страховым компаниям оценен в 11 млн руб.

Фигурантов будут судить по четырем статьям: ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), чч. 2, 4 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 (покушение на мошенничество в сфере страхования) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Уголовное дело направлено в Канавинский районный суд.

Анастасия Титова