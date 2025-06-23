Трамп призвал не повышать цены на нефть

Президент США Дональд Трамп потребовал сохранять цены на нефть на низком уровне. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

«Держите цены на нефть низко! Я слежу! Вы играете прямо на руку врагу»,— написал господин Трамп. При этом американский лидер призвал Министерство энергетики бурить новые нефтяные скважины. Он уверен, что это необходимо делать «прямо сейчас».

Цены на нефть начали расти на фоне атаки США на ядерные объекты в Иране в ночь на 22 июня. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали уже на 0,93%, на американскую WTI — почти на 1%.

Рост цен на сырье связан с предупреждением Ирана о возможном перекрытии Ормузского пролива в случае продолжения ударов со стороны США. Через него проходит около 30% мировых поставок СПГ и до 20% нефти и нефтепродуктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шесть миль воды держат мировые рынки в напряжении».

Екатерина Отрашкевич