В Анапе не обнаружили выбросов мазута 23 июня

Муниципальные команды, мониторящие береговую полосу, не обнаружили новых выбросов мазута в Анапе 23 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АТОР Фото: АТОР

23 июня береговую полосу мониторили представители Северского, Староминского, Славянского, Тбилисского районов, Сочи и Приморско-Ахтарска. Их задача – контроль состояния пляжей и оперативный сбор мазута в случае новых выбросов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что правительство России получает ежедневные сводки об экологической обстановке в регионе.