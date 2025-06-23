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В Анапе не обнаружили выбросов мазута 23 июня

Муниципальные команды, мониторящие береговую полосу, не обнаружили новых выбросов мазута в Анапе 23 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Фото: АТОР

Фото: АТОР

23 июня береговую полосу мониторили представители Северского, Староминского, Славянского, Тбилисского районов, Сочи и Приморско-Ахтарска. Их задача – контроль состояния пляжей и оперативный сбор мазута в случае новых выбросов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что правительство России получает ежедневные сводки об экологической обстановке в регионе.

Саркис Айвазян

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