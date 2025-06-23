В Анапе не обнаружили выбросов мазута 23 июня
Муниципальные команды, мониторящие береговую полосу, не обнаружили новых выбросов мазута в Анапе 23 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.
Фото: АТОР
23 июня береговую полосу мониторили представители Северского, Староминского, Славянского, Тбилисского районов, Сочи и Приморско-Ахтарска. Их задача – контроль состояния пляжей и оперативный сбор мазута в случае новых выбросов.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что правительство России получает ежедневные сводки об экологической обстановке в регионе.