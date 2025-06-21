Вице-премьер Чернышенко: мазутных выбросов в Анапе практически не наблюдается

Мазутные выбросы на побережье Анапы после декабрьской аварии танкеров практически прекратились, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Правительство России получает ежедневные сводки об экологической обстановке в регионе. «Ежедневно мы получаем сводки, в последнее время каких-то там выбросов практически не наблюдается», — заявил вице-премьер.

По словам господина Чернышенко, власти приняли все необходимые меры для решения проблемы. Туристам предложили альтернативы — использование бассейнов или другие виды отдыха.

«Этот вопрос на контроле у правительства. Мой коллега Виталий Геннадьевич Савельев возглавляет федеральный штаб по ликвидации последствий, который консолидирует всю информацию, касающуюся ситуации в Анапе», — подчеркнул Чернышенко.

15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Значительное количество мазута выбросило на берег Анапы.

Лия Пацан