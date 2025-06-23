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Два человека утонули в реке «Кубань» после аварии под Анапой

Вечером 21 июня «Нива» двигалась по полевой дороге и опрокинулась в реку «Кубань» в районе хутора Прикубанский. Два человека не смогли выбраться из тонущего автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В «Ниве» находились 25-летний водитель, 12-летний подросток и еще один 30-летний пассажир. Последнему удалось выбраться из салона авто, водитель и несовершеннолетний утонули. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе 15 июня около 22:00 иномарка сбила пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Освещение на участке, где произошло ДТП отсутствовало, так как во время грозы трансформатор вышел из строя.

Саркис Айвазян

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