Два человека утонули в реке «Кубань» после аварии под Анапой
Вечером 21 июня «Нива» двигалась по полевой дороге и опрокинулась в реку «Кубань» в районе хутора Прикубанский. Два человека не смогли выбраться из тонущего автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В «Ниве» находились 25-летний водитель, 12-летний подросток и еще один 30-летний пассажир. Последнему удалось выбраться из салона авто, водитель и несовершеннолетний утонули. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе 15 июня около 22:00 иномарка сбила пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Освещение на участке, где произошло ДТП отсутствовало, так как во время грозы трансформатор вышел из строя.