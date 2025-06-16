В Анапе иномарка сбила пожилую женщину из-за плохих погодных условий

В Анапе 15 июня около 22:00 иномарка сбила пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по городу Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За рулем BMW 320D находился 28-летний мужчина. В момент аварии авто двигалось со стороны ул. Криничной в сторону ул. Солнечной. Пожилая женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Освещение на участке, где произошло ДТП отсутствовало, так как во время грозы трансформатор вышел из строя.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на Кубани с начала года в ДТП погибли 260 человек.