Вокзал «Ростов-Главный» стал одним из лидеров по количеству пассажиров

С вокзала «Ростов-Главный» за пять месяцев 2025 года отправились 1,9 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше человек (около 2,6 млн) прошло только через вокзал в Адлере. После ростовского вокзала следуют комплексы Краснодар-1 (1,8 млн), Сочи (1,7 млн), Анапа (580 тыс.) и Кисловодск (557 тыс.). Как ранее писал «Ъ-Ростов», с января по май 2025 года Северо-Кавказская железная дорога перевезла около 21 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Константин Соловьев