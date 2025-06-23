Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск прокуратуры о запрете деятельности частного пансионата для пожилых «Милена» на улице Тази Гиззата из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани суд закрыл частный пансионат после иска прокуратуры

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани суд закрыл частный пансионат после иска прокуратуры

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка прокуратуры выявила в пансионате многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, которые создавали угрозу жизни и здоровью постояльцев. Суд также удовлетворил ходатайство о запрете эксплуатации здания до вступления решения в законную силу.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство по делу. Пожилые люди, которые ранее проживали в пансионате, уже расселены в другие места.

В апреле 2025 года в суд было передано дело владелицы пансионата в Щербаково Чулпан Мифтаховой. Ее обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По версии следствия, организованное ею учреждение не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства, что создавало угрозу жизни постояльцев.

Анар Зейналов