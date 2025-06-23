В Казани суд закрыл частный пансионат после иска прокуратуры
Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск прокуратуры о запрете деятельности частного пансионата для пожилых «Милена» на улице Тази Гиззата из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
В Казани суд закрыл частный пансионат после иска прокуратуры
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка прокуратуры выявила в пансионате многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, которые создавали угрозу жизни и здоровью постояльцев. Суд также удовлетворил ходатайство о запрете эксплуатации здания до вступления решения в законную силу.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство по делу. Пожилые люди, которые ранее проживали в пансионате, уже расселены в другие места.
В апреле 2025 года в суд было передано дело владелицы пансионата в Щербаково Чулпан Мифтаховой. Ее обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По версии следствия, организованное ею учреждение не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства, что создавало угрозу жизни постояльцев.