На Ставрополье появится 40 новых станций для зарядки электромобилей

Ставропольский край построит 40 зарядных станций для электромобилей в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики, промышленности и связи региона Ивана Ковалева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным министра, в 2024 году в регионе появилось 60 зарядных станций. Их общее количество по краю увеличится в текущем году до 100 штук.

«Также планируем в ближайшее время запустить электротакси в Ставрополе. Сейчас работаем в этом направлении с компанией Яндекс»,— уточнил Иван Ковалев.

Ранее сообщалось о планах построить в Ставропольском крае 32 зарядные станции для электромобилей в 2023-2024 годах. Стоимость создания инфраструктуры предварительно составляла 200 млн руб., из которых около 90 млн руб. планировалось компенсировать инвестициями.

Николай Аксенов