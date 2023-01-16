На Ставрополье в 2023-2024 году построят 32 зарядные станции для электротранспорта

Ставропольский край вошел в число пилотных регионов, где будет создаваться инфраструктура для электротранспорта. В строительство 32 зарядных станций планируется вложить около 200 млн руб. до 2024 года, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Хлопянов в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что инвесторы получат субсидии на строительство данных объектов. Около 90 млн руб. будут возвращены инвесторам в качестве компенсации затрат на приобретение оборудования и подключения к инженерным сетям.

«Сейчас наш Минпром работает над вопросами размещения станций. Главная задача — расположить их так, чтобы обеспечить возможность полноценного перемещения электромобилей по всей территории Ставропольского края», — резюмировал Андрей Хлопянов.

Анастасия Назарова