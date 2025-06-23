Кремль: Россия и Мали подпишут соглашение об основах двусторонних отношений

В ходе визита президента переходного периода Мали Ассими Гоиты в Москву планируется подписание трех соглашений между странами, сообщил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на переговорах с малийским коллегой. Ранее в пресс-службе Кремля указали, что стороны намерены заключить соглашение об основах двусторонних отношений между странами.

«Подписываем три документа, которые, безусловно, будут укреплять договорно-правовую базу нашего взаимодействия»,— заявил российский лидер (цитата по ТАСС).

«Планируется, что в ходе нынешнего визита будет рассмотрена реализация достигнутых ранее договоренностей, прежде всего в торгово-экономической сфере, намечены дальнейшие совместные шаги по развитию сотрудничества в различных областях,— сообщили ранее в пресс-службе Кремля.— Кроме того, к подписанию готовится ряд двусторонних соглашений, в частности об основах отношений между Россией и Мали».

Ассими Гоита накануне прибыл в Россию с официальным визитом. В пресс-службе Кремля сообщали, что лидеры двух стран планируют обсудить развитие российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня.

4 апреля по итогам визита в Москву глав МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит оказывать всестороннее содействие трем странам Сахеля в сферах обороны и безопасности, экономики и дипломатии. Ранее Россия стала первым государством, признавшим созданную тремя странами региона конфедерацию, и пообещала содействовать формированию объединенных вооруженных сил альянса.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия, Мали, Буркина-Фасо и Нигер сошлись под сенью баобаба».

Анастасия Домбицкая