Песков: режиму нераспространения ядерного оружия нанесен огромный удар

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что после атаки США по объектам Ирана режиму нераспространения ядерного оружия де-факто нанесен огромный удар.

«Существует режим ядерного нераспространения. Де-юре он существует, но де-факто по режиму был нанесен огромный удар этими ударами, которые прогремели на территории Ирана»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

22 июня США присоединились к операции Израиля против Ирана: американские ВВС ударили по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, утверждает американская сторона. МАГАТЭ сообщало, что пока не может оценить ущерб от ударов.

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Лусине Баласян