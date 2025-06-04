Власть призвали к ответственности

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил расширить стандарт «Экология, кадры, государство» (ЭКГ) на субъекты РФ. Сейчас этот индекс деловой репутации применяется для оценки благонадежности, социальной и экологической ответственности бизнеса и с 2024 года учитывается госзаказчиками при проведении торгов. Господин Никитин полагает, что власть должна поддержать социально ответственных предпринимателей, а уровень преференций должен оцениваться наподобие рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив. Подобные законы уже приняты в Центральном федеральном округе и Нижегородской области, а рейтинги компаний используются при госзакупках.

ЭКГ-рейтинг компаний уже учитывается в госзакупках

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На сессии о партнерстве государства и бизнеса в развитии ЭКГ-рейтинга («Экология, кадры, государство») конференции ЦИПР губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил расширить госстандарт устойчивого развития на все субъекты РФ. Сейчас ЭКГ-рейтинг оценивает лишь состояние бизнеса и уровень его благонадежности, социальной и экологической ответственности. В оценку включены экологические проекты компаний, уровень зарплат сотрудников и демографические программы, а также налоговая история, финансовая устойчивость и другие ключевые показатели. «Рейтинг работает только для компаний: в нем нет политики, государственных и региональных программ. Мы предлагаем проработать вопрос запуска ЭКГ-рейтинга регионов. И это, безусловно, послужит стимулом всем субъектам РФ внедрять ЭКГ-повестку. Например, принимать законы о поддержке ответственного бизнеса»,— подчеркнул Глеб Никитин.

Он добавил, что усилия региональных властей в этом направлении могли бы учитываться наподобие ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Как писал «Ъ-Приволжье», на прошлой неделе закон о поддержке социально ответственного бизнеса был принят в Нижегородской области в первом чтении.

Документ предполагает создание реестра ответственных компаний и предпринимателей, которым предоставят дополнительную господдержку: налоговые льготы, предоставление земельных участков без торгов, приоритет в работе с властями и другие преференции.

В свою очередь от бизнеса ждут сохранения природы, дополнительных соцгарантий, поддержки демографии и образовательных проектов. Похожие нормативные акты приняты во Владимирской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Брянской, Костромской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской и Калужской областях, а также в Забайкальском крае.

Полпред Центрального федерального округа Игорь Щеголев на сессии сообщил, что поддержка бизнеса в ЦФО позволяет вдвое сократить бюрократические процедуры, в том числе сроки техприсоединения, и предполагает налоговые вычеты, льготные займы и приоритет в работе с госорганами. Это, по его словам, способно сократить уровень коррупции, поскольку предприниматели получают законные основания для решения оперативных вопросов. «У компаний появляется стимул стремиться из отстающих в отличники»,— отметил господин Щеголев.

С 2024 года ЭКГ-рейтинг компаний применяется в госзакупках, рассказала советник руководителя ФАС России Ольга Горбачева. Антимонопольная служба разработала методику, которая позволяет госзаказчикам внести поправки в положения о закупках и работать только с «прозрачными» подрядчиками.

По оценке ФАС, основанной на цифровых данных победителей госзакупок, средний деловой репутации 51–80 баллов имеют 57,08% компаний. Еще 17,37% юридических лиц присвоен продвинутый уровень (81–100 баллов), а 25,44% организаций — базовый (до 50 баллов).

«Заказчики, формируя максимальную начальную цену перед проведением торгов, запрашивают рыночные предложения. Когда от предпринимателей поступает обратная связь, не учитываются предложения предпринимателей, которые имеют базовый уровень менее 50 баллов в ЭКГ-рейтинге»,— разъяснила госпожа Горбачева. Впрочем, некоторые компании в своих заявках все же «подрисовывают» выписку о деловой репутации, и антимонопольная служба внедряет сервис верификации потенциальных поставщиков с помощью QR-кода.

Подробной информацией о юрлицах Федеральная налоговая служба начала делиться с властями в рамках реализации нацпроектов в рамках превентивной меры, напомнил заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев.

Другая система, которую развивает фискальный орган, позволяет оценить риски участников нацпроектов и позволяет любому юрлицу оценить не только свою финансово-хозяйственную деятельность, но и работу конкурентов и контрагентов.

Все это используется как инструменты предупреждения хищений из бюджета, самодиагностики участников рынка и создания системы поощрения благонадежного бизнеса, добавил Тимур Шиналиев.

Данные ЭКГ-рейтинга также используются в строительстве, подчеркнул член правления ДОМ.РФ Николай Козак: «Мы анализируем данные, чтобы создать отраслевой рейтинг по застройщикам». Что касается регионов, в Нижегородской области уже принята программа развития демографии и стимулирования рождаемости, обучения специалистов, внедрены проекты благоустройства и экологические проекты.

Владимир Зубарев